الأمم المتحدة: مليون فنزويلي غادروا البلاد منذ نوفمبر

أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن مليون شخص تركوا فنزويلا منذ نوفمبر 2018 فيما تواصل الهجرة الجماعية من البلاد في الارتفاع.

وفي ظل الزيادة الأخيرة، وصل إجمالي عدد المهاجرين واللاجئين الفنزويليين في الخارج إلى أربعة ملايين، بارتفاع من 695 ألفا في أواخر 2005، عندما هيأ فوز المعارضة بالانتخابات الساحة لصراع شديد مع الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك إن كولومبيا هي المقصد الرئيسي حيث تستضيف 1.3 مليون فنزويلي يليها بيرو بـ768 ألف فنزويلي.

استضافت تشيلي والإكوادور والبرازيل والأرجنتين مئات الآلاف من الفنزويليين، في حين أن دول أمريكا الوسطى والكاريبي استقبلت عددا كبيرا من شعب فنزويلا.

وقال إدواردو ستين، مدير مكتب الأمم المتحدة للاجئين والهجرة المحلي في فنزويلا، "دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تقوم بدورها في التعامل مع الأزمة غير المسبوقة.. ولكن لا يمكن توقع أن يستمروا في القيام بذلك بدون مساعدة دولية".

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