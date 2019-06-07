عقوبات أميركية تستهدف قطاع البتر وكيماويات الإيراني

واشنطن 07 يونيو 2019 (وال)- فرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات استهدفت أضخم مجموعة للبتر وكيماويات في إيران، بسبب دعمها المالي للحرس الثوري الذي يعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية – في بيان – إن عقوبات جديدة تفرضها واشنطن، تستهدف قطاع البتر وكيماويات الإيراني، بما في ذلك أضخم مجموعة بترو كيماويات قابضة في البلاد، وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الوزارة أن الإجراء يستهدف الحد من تمويل شركة بترو كيميائيات الأكبر في إيران وأكثرها ربحًا، ويشمل 39 فرعًا ووكيلا لها في الخارج”.

وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40 % من إنتاج إيران من البتر وكيميائيات، و50 % من صادرات هذا القطاع.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله: “باستهداف هذه الشبكة، نعتزم قطع التمويل عن قطاع البتر وكيماويات الإيراني، وتقدم الدعم للحرس الثوري”.

ويعد قطاع البتر وكيماويات ثاني قطاع بعد النفط من حيث الإيرادات لإيران، حيث لم يكن مشمولا بالعقوبات الأميركية من قبل، في تأكيد جديد على إن الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوبات على طهران. (وال- واشنطن) ر ت

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