هدف رونالدو في شباك يونايتد الأفضل بموسم يوفنتوس

وسجل رونالدو بتسديدة على الطائر هدفا رائعا في مرمى ناديه الأسبق خلال مباراة يوفنتوس ويونايتد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس مرشحا بقوة لنيل لقب البطولة القارية خاصة بعد إقصائه لأتليتكو مدريد بالفوز 3-2 في مجموع مواجهتي الدور ثمن النهائي، لكن شباب أياكس أبوا إلا الإطاحة برفاق رونالدو من دور الـ8.

وسجل “الدون” 28 هدفا وأرسل 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة شارك بها مع يوفنتوس في أول موسم له بالدوري الإيطالي.

Your #JuventusFinals Goal of the Season winner, @Cristiano! 🔥 pic.twitter.com/wnBYfusiAs

وفاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

وبات رونالدو أول لاعب في التاريخ يفوز بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وواصل المهاجم البالغ عمره 34 عاما التألق بتسجيله 3 أهداف يوم الأربعاء ليقود البرتغال للفوز على سويسرا بنتيجة 3-1 والتأهل لنهائي دوري أمم أوروبا.

وتستضيف البرتغال منتخب هولندا في المباراة النهائية يوم الأحد.

