بالفيديو – إيطاليا تضرب موعدا مع أوكرانيا في نصف نهائي كأس العالم للشباب

حجز المنتخبان الأوكراني والإيطالي مقعديهما في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المُقامة في بولندا.

أوكرانيا حجزت أولى البطاقات بفضل التفوق على كولومبيا بهدف نظيف في دور الـ8، فيما حقق الأوزوري الفوز بنتيجة 4-2 على مالي.

المنتخب الأوكراني خاض المباراة بدون حارسه أندري لونين لاعب ريال مدريد الإسباني الذي انضم لصفوف المنتخب الأول لخوض تصفيات يورو 2020 ليفسح المجال لفلاديسلاف كوشروك لحماية عرين منتخب بلاده.

دانيلو سيكان رفع رصيده التهديفي إلى 4 أهداف بفضل خطأ دفاعي فادح من دفاع وحارس كولومبيا الذي خرج بشكل خاطئ من مرماه ليُسكن الأول الكرة بسهولة داخل الشباك.

محاولات أوكرانيا وكولومبيا تواصلت لكن دون أهداف، وزاد يوهان كاربونيرو من أوجاع اللوس كافيتيروس بتعرضه لطرد مباشر بعد تدخل قوي على قدم مدافع أوكرانيا قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء.

لتصل أوكرانيا للمربع الذهبي لكأس العالم على للشباب لأول مرة في تاريخها.

وفي المواجهة الأخرى نجح المنتخب الإيطالي في حصد بطاقة التأهل بصعوبة بالغة أمام مالي بالفوز بنتيجة 4-2.

الأزوري تقدم مبكرا بهدف عكسي من إبراهيما كونيه سجله بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12 إثر ركلة ركنية.

الأمور ازدادت صعوبة على نسور مالي بطرد مباشر لعثماني دياكتيه في الدقيقة 21، لكن سيكو كويتا واصل تألقه وسجل هدف التعادل قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية رائعة من إبراهيما كونيه بالكعب.

قائد إيطالي أندريا بينامونتي قاد إيطاليا للتقدم مجددا في الدقيقة 60 رد عليه محمد كامارا بهدف في الدقيقة 79.

خطأ فادح ارتكبه الحارس يوسف كويتا أدى لحصول بينامونتي على ركلة جزاء انبرى لها لاعب إنتر ميلان وسدد الكرة بنجاح في أقصى الزاوية اليسرى دون أي حركة للحارس المالي في الدقيقة 81 رافعا رصيده إلى 4 أهداف في البطولة.

وأنهى دافيدي فيراتاسي الأمور بهدف رابع للأوزوري في الدقيقة 84 برأسية رائعة.

سيكو كويتا كاد أن يقلص الفارق بتسجيل هدف ثالث لمالي من علامة الجزاء لكن أليساندرو بليتزراي تصدى بنجاح للمرة الثانية لركلة جزاء في البطولة.

ويلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الأوكراني في الحادي عشر من الشهر الجاري في الدور نصف النهائي.

لكن قبل ذلك تلتقي الولايات المتحدة الأمريكية مع الإكوادور في الدور ربع النهائي فيما يواجه منتخب السنغال فريق كوريا الجنوبية يوم السبت.

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