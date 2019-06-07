اتهام رجل أمريكي بالتآمر لتنفيذ هجوم في ساحة تايمز سكوير

قال مسئولون اتحاديون أمريكيون اليوم الجمعة، إن اتهامات وجهت لرجل من نيويورك بالحصول على أسلحة بصورة غير قانونية في إطار خطة للهجوم على ساحة تايمز سكوير التي تعد من أكثر مناطق منهاتن ازدحاما.

وأظهرت عريضة اتهام تم الكشف عنها اليوم الجمعة، في محكمة بروكلين الاتحادية، أن رجلا يدعى عاشق العلم يبلغ من العمر 22 عاما من منطقة جاكسون هايتس في مقاطعة كوينز اعتقل أمس الخميس، بعد أن تسلم مسدسين من طراز جلوك 19 من ضباط سريين.

وخلال لقاءات مع عميل اتحادي سري عبر الرجل عن تأييده لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك ولتنظيم الدولة الإسلامية وفقا لعريضة الاتهام، كما تحدث عن استخدام سترة ناسفة في تنفيذ هجوم.

وقال ريتشارد دونجيو ممثل الادعاء الأمريكي الذي قدم مكتبه الاتهامات في بيان "اشترى عاشق العلم أسلحة غير قانونية في إطار خطته لقتل ضباط ومدنيين في هجوم إرهابي على تايمز سكوير".

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