مادورو يأمر بإعادة فتح الحدود مع كولومبيا

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بإعادة فتح الحدود مع كولومبيا في ولاية تاشيرا الواقعة في غرب البلاد والتي تتكدّس على مقربة منها أطنان من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجتمع الدولي إلى بلاده لكنّ حكومته رفضت إدخالها.

وقال مادورو في تغريدة على تويتر: إنّه "في إطار ممارستنا التامّة لسيادتنا أمرت بفتح المعابر الحدودية مع كولومبيا في ولاية تاشيرا اعتباراً من اليوم السبت".

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