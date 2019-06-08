ترامب يتخلى عن خطط لفرض رسوم جمركية على المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتخلى عن خطط لفرض رسوم جمركية على المكسيك بعد أن وعدت باتخاذ خطوات جديدة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يسرني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلت إلى اتفاق موقع مع المكسيك.. الرسوم الجمركية التي كان من المقرر تطبيقها من قبل الولايات المتحدة يوم الإثنين المقبل، ضد المكسيك، تم تعليقها إلى أجل غير مسمى."

ويمثل القرار، وفقا لوكالة بلومبرج الإخبارية، انتصارًا للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي كانت إدارته تضغط على ترامب للتخلي عن التهديد بفرض رسوم جمركية.



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