سفير مصر في الكونجو الديمقراطية يلتقي الرئيسة الجديدة للبرلمان | صور

التقى حمدى شعبان سفير مصر في الكونجو الديمقراطية الرئيسة الجديدة للبرلمان جانين مابوندا، حيث قدم لها التهنئة على انتخابها رئيساً للبرلمان وباعتبارها أول سيدة في تاريخ الكونجو الديمقراطية تتولى هذا المنصب الرفيع.

كما هنأها والشعب والحكومة الكونجولية على النجاح فى إنجاز كافة الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والمحلية وحكام المقاطعات، والتي مهدت لأول انتقال ديمقراطى سلمى للسلطة في تاريخ الكونجو الديمقراطية.

وأعرب السفير عن تطلع مصر لأن تكون تلك التطورات الإيجابية مقدمة لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى الذي تحتاجه الكونغو الديمقراطية من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة والقدرات البشرية التي تمتلكها، بما ينعكس في النهاية على مستوى معيشة الشعب الكونغولى، مؤكداً على مواصلة مصر دعمها للكونغو الديمقراطية في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، فضلا عن الاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعها بمصر علاقات تاريخية تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل.

من جانبها، أعربت رئيسة البرلمان الكونجولية عن شكرها وتقديرها لمواقف مصر المساندة للكونجو الديمقراطية عبر العقود الماضية، ابتداءً من دعم جهودها في التحرر من الاستعمار وحصولها على استقلالها بداية ستينيات القرن الماضى، فضلا عن الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكونجو الديمقراطية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتأهيل الكوادر الكونجولية في مختلف المجالات.

كما أعربت "مابوندا" عن تطلعها لأن تشهد الفترة القادمة زيادة وتيرة الاتصالات بين الجانبين على كافة المستويات بما يخدم العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، فضلا عن إمكانية إنشاء مجموعة صداقة برلمانية بين البلدين.

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