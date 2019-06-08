شُحنة سيارات كورية تصل الى ميناء مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت إدارة ميناء مصراتة الجمعة عن دخول سفينة السيارات “تيبان” إلى منطقة الرسو وعلى متنها 3913 سيارة مستوردة جميعها من السوق الكورية تعود لتجار سيارات مستعملة.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها 218 المنشورة من إدارة الميناء فإن باخرة واحدة للسفن دخلت ميناء مصراتة في شهر مايو الماضي وعلى متنها 2644 سيارة مستوردة من السوق الكورية، وكان قد سجل ميناء مصراتة في شهر إبريل دخول قرابة 19 ألف سيارة مستوردة من السوق الكورية والأوروبية.

كما سجلت إدارة الميناء في الشهر نفسه دخول سفن سيارات عدة جاءت من كوريا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى منها ألمانيا التي وصلت منها باخرة مونزا وعلى متنها 3488 سيارة.

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