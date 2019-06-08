معيتيق: الولايات المتحدة تدعم الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

قال نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق، إن الإدارة الأميركية أكّدت له دعمها لحكومته، داعياً في الوقت نفسه واشنطن إلى الضغط على حلفائها العرب لوقف دعمهم لقائد الجيش الليبي التابع للقيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وقال «معيتيق» للصحفيين في واشنطن الجمعة، حيث التقى مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، وعدداً من أعضاء الكونجرس «قبل مجيئي إلى هنا كانت هناك شائعات كثيرة مفادها أنّ الولايات المتّحدة لا تدعم حكومتنا.. أعود إلى دياري ومعي رسالة مختلفة: الولايات المتحدة تدعمنا بصفتنا الحكومة الليبية الشرعية»، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعا معيتيق واشنطن إلى «استخدام نفوذها لعزل حفتر الذي تدعمه دول عربية حليفة للولايات المتحدة” مضيفا «لا نطلب من الولايات المتّحدة دعماً مالياً أو عسكرياً.. ما نحن بحاجة إليه هو مساعدة دبلوماسية محدّدة».

وتابع «الولايات المتّحدة لديها الكثير من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وهؤلاء الأصدقاء والحلفاء يتدخّلون بقوّة وبشدّة في الشؤون الليبية.. نريد من الولايات المتحدة أن ترسل رسالة واضحة لهذه الدول لكي تنأى بنفسها عن ليبيا».

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