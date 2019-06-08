الرئاسي يدين الصمت الدولي

ايوان ليبيا – وكالات :

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «الصمت الدولي على جرائم استهداف القوات المعتدية على العاصمة للمنشآت المدنية»، منوها إلى أن القصف «أصبح مباشرا ومتعمدا وممنهجا».

وقال المجلس الرئاسي في بيان أصدره أمس الجمعة، إن آخر استهداف «كان قصف طائرات حفتر لمستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة جنوب طرابلس»، موضحا أنه «أسفر عن إصابة أطباء ومسعفين ومواطنين».

وأضاف أن «القصف الجوي طال عدة مواقع في مدينة الزاوية من بينها نادي الفروسية، كما تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف مرتين خلال 24 ساعة دون مراعاة لما يسببه تعطل المطار من معاناة للمواطنين وعرقلة نقل الجرحى والمرضى للعلاج وإيصال مساعدات الإغاثة إلى مدينة غات».

وقال المجلس الرئاسي «إن الجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، معتبرا أن «هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين والمنشآت المدنية يعد وفقا لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب».

وأكد المجلس الرئاسي أنه «اتخذ الخطوات الإجرائية اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي».

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