حوار – من المستحيل أن تفوز بطريقة لا تؤمن بها.. جوارديولا يتحدث

وأجرى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي حوارا مع قناة النادي الرسمية ليتحدث فيه سعادته بالتدريب في الدوري الإنجليزي والثلاثية التاريخية وهدف تحقيق اللقب الأوروبي.

الإسباني قاد سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي وكذلك رفع 4 ألقاب بدءا من الدرع الخيرية مرورا بكأس الرابطة ثم الدوري وكأس الاتحاد خلال موسم 2018-19.

بيب بدء حديثه عن الثلاثية المحلية التي توج بها ومقارنة مع ما حققه رفقة برشلونة قائلا: “الثلاثية هي واحدة ضمن الأفضل الآن بسبب ما فعلناه. في إنجلترا كانت الأصعب، الدوري الإنجليزي والكرة الإنجليزية الأصعب بسبب ازدحام جدول المباريات وقوة المنافسين بدنيا وعوامل الطقس الذي يظل 4 أو 5 أشهر بشكل سيء”.

وأضاف “الثلاثية الأولى كانت الأروع كانت مع برشلونة وفي الموسم الأخير 2018-19 كنا نعلم أن المنافسين أصبحوا أفضل، وحققنا اللقب الثاني على التوالي”.

وأردف “كنا نعلم قوة ليفربول لقد كانت الأمور رائعة قليلا هذا العام على المستوى والسرعة، كنا مُتخلفين بفارق 7 نقاط كادت أن تصبح 10 لابد أن تظل في كامل تركيزك كل يوم”.

وأكمل الإسباني”198 نقطة تتحدث عن نفسها لا يمكن القيام بهذا إلا أذا استمر الأمر كل أسبوع. موسمان لا تعني الأبدية لكنها وقت طويل”.

وأشار “هناك أمور أكبر في كرة القدم من العوامل البدنية، التدريبات البدنية ليست الأكثر أهمية في كرة القدم، لقد بدأنا بتدريبات قليلة. الركض والركض والقيام بالتمارين ليست إلا مضيعة للوقت”.

وعن مواجهة ليفربول الحاسمة في الدور الثاني من الدوري التي أعادت سيتي للمنافسة على لقب الدوري “الأجواء كانت رائعة. المباراة كانت نهائية لنا الفوز كان مطلوبا، التعادل كاد أن يقلص الفارق لكن ليس بالشكل المطلوب، الفوز أظهر لي الرغبة في التنافس على اللقب”.

وفشل جوارديولا خلال 3 مواسم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا حيث ودّع من ربع النهائي في النسخة الأخيرة أمام توتنام.

وقال بيب: “كرة القدم تعطيك دائما فرصة أخري. المشجعون يقولون طالما لم نفز بدوري أبطال أوروبا لن يتم اعتبار مانشستر سيتي ضمن الكبار، حسنا نحن نقبل التحدي”.

وتابع “منذ عقد من الزمن لم يضع أحد في الحسبان أن هذا النادي قد يحقق لقب الدوري الإنجليزي، الآن الناس تتحدث عن لقب دوري أبطال أوروبا، تلك خطوة أولى وهذا جيد”.

واستكمل “إذا حدث هذا الموسم المقبل أو الذي يليه سواء معي أو بدوني بتلك المجموعة أو بغيرها، ربما قد يحدث في أي يوم، إذا لم يحدث للأسف لكن سنحاول فعل هذا. من المستحيل أن تفوز بطريقة لا تؤمن بها”.

وعن مواجهة الديوك اللندنية والفشل في التأهل في دوري أبطال أوروبا بالثواني الأخيرة، استكمل حديثه “لقد حققت ألقاب عديدة بفارق خطوة واحدة، وخسرنا أمام توتنام بخطوة وحيدة”.

ويُكمل “الآن نحن أسعد مجموعة في العالم وفي التوقيت ذاته نحن حريصين على فعل الأمر ذاته وعدم خسارة لقب الدوري الإنجليزي”.

وأضاف “لقد فزت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتسديدة واحدة في مباراة الإياب، وخسرت أخرى بعد 32 تسديدة على المرمى (كلاهما أمام تشيلسي الإنجليزي مع برشلونة) عليك العمل للتحكم في كل شيء ممكن”.

وعن الفارق بين العمل في إنجلترا والدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، يجيب بيب “لا يوجد مكان أفضل للعمل من إنجلترا، لا يوجد مكان أفضل للقيام بعملك كمدرب، استطيع المقارنة مع إسبانيا وألمانيا وأتوقع إيطاليا بنفس الشيء، لكن لا يوجد مكان أفضل من إنجلترا”.

وأشاد بالدعم الجماهيري غير المتوقع “الجماهير دائما تدعمنا. العام الأول كان صعبا، خسرنا أمام موناكو في دوري الأبطال وعانينا في الدوري الإنجليزي لكن الجماهير ظلت بجوارنا”.

“لقد شعرت بهذا رغم عدم تحقيق أي لقب لقد دعمونا، لا أنسى هذا. في الوقت الذي لا أعمل فيه بشكل جيد تحتاج للوقت، لكنني وجدت الدعم”.

الإسباني تحدث عن هدف أمام مانشستر يونايتد بعد 44 تمريرة في الدربي: “لا تنتظر حتى يفعل خصمك أي شيء. نحن نقرر ماذا نفعل في المباراة ومن أجل القيام بذلك عليك التدرب”.

وواصل حديثه عن البلجيكي فينسينت كومباني الذي رحل بنهاية تعاقده قائلا: “من الصعب تعويضه. أنه يقول ما يفكر به، وسوف نفتقده. أتمنى له الأفضل في الخطوة المقبلة من حياته. لقد كان جزءا رائعا من النادي بالتأكيد”.

وأتم: “لا أنسى رسائل الرئيس النادي خلدون آل مبارك وكذلك العمل مع الطاقم الفني وتشيكي وفاران وثقتهم فيّ واللاعبين، أنه لشرف لي والأفضل قادم”.

وزادت التكهنات حول رحيل الإسباني عن صفوف الفريق الإنجليزي إلا أنه أكد أكثر من مرة سابقا على استمراره مع سيتي ليدحض التقارير التي تشير إلى انتقاله لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

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