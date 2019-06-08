منوتشن يشيد بالاتفاق الأمريكي المكسيكي حول الهجرة

أشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، السبت، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والمكسيك حول الهجرة ووصفه بأنه "مهم جدا جدا".

وقال منتوشن، متحدثا إلى الصحافيين على هامش اجتماع وزارة المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان "إننا في غاية الارتياح للاتفاق الذي توصلنا إليه"، مضيفا "نقدر كثيرا التعهدات التي قطعتها المكسيك لمساعدتنا في مسائل الهجرة المهمة هذه".

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