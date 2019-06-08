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مواعيد مباريات السبت 8 يونيو 2019 والقنوات الناقلة – لقاء ودي لمنافس مصر.. وتصفيات اليورو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

للتعرف على مواعيد كل المباريات من

يقدم لكم مواعيد مباريات كل مباريات اليوم السبت، والموافق 8 يونيو 2019، والقنوات الناقلة.

تلعب زيمبابوي مباراة ودية أمام نيجيريا الساعة السادسة مساء. وتقام المباراة ملعب ستيفين كيشي في لاجوس عاصمة نيجيريا.

وفي تصفيات يورو 2020 تقام العديد من مباريات الجولة الثالثة. المباراة الأولى ستكون بين أيسلندا وألبانيا في الثالثة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، وفي نفس التوقيت تلعب كرواتيا مع ويلز.

في التاسعة إلا ربع مساء، تلعب اليونان مع إيطاليا. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، فيما تلعب بلجيكا مع كازاخستان على قناة بي إن سبورتس 3.

وتلعب أيضا تركيا مع فرنسا في أبرز مواجهات الجولة الساعة التاسعة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، فيما تلعب بيلاروسيا مع ألمانيا في نفس التوقيت على قناة بي إن سبورتس 7.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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