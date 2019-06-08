مداخلة حول حيادية الهيئة الاممية في تعاطيها مع الشأن الليبيى (2) … بقلم / البانوسى بن عثمان

لقد حاولت القول في الجزء الاول من تحت هذا العنوان . بان الهيئة الاممية ليس من واجبها الحياد . انتا تعاطيها مع حالتنا الليبية هذه . بل هى منحازة بالضرورة الى رؤيتها . التى يفّترض ان شكلتها وصاغتها عبر تفاعلها وتعاطيها مع الشأن الليبيى . بهدف تفكيك تأزمه بالاستناد والاتكاء على روياها هذه . والتى افترضنا بارتكازها على ثوابت يصعب التشكيك والطعن فيها . واجّملنا هذه المرتكزات في الواقع والموقع الجغرافى لليبيا والمدعوم والمسنود بمواثيق الهيئة الاممية وتوجهاتها الانسانية . وقد فصلنا ذلك وبتركيز في الجزء الاول . من هذا التناول .

وحتى عندما تتراجع الرؤية الاممية عن الدولي والإقليمي الحيوي لليبيا . للمرور الى الداخل المحلّى الليبيى . ستضل تتكئ على ذات المرّتكزالجغرافى . المسّترشد بميثاق وتوجهات الهيئة الاممية . وسيدفعها لذلك . ويدعم ويعزز هذا التوجّه المسّئول للهيئة . ما لاحظته الهيئة الاممية . اتنا معايشتها للواقع الليبيى وتفاعلها مع نُخبه وعامته . من غياب للجغرافية الليبيةللتراب الليبيىفي بُعّده المعنوي .عن الحضور اتنا تداول التأزم الليبيىوالتفاعل معه . مع وعند جُل المستويات الليبية . التى تتصدر المشّهد على مدار سنين الانتفاضة وحتى اللحظة . اذا ما ستثنينا شرق البلاد .

والشاهد على ذلك . ما جاءفي احد مطالعاتالهيئة . عن النهب الذى يتعرض له المال العام . ويرفد هذا الاستشهاد ويسنده . سلوك وعبث المليشيات بأكبر مدن ليبيا طرابلس على مدار السنين الماضية . واستسلام واستكانت أهالي المدينة لذلك. في حين نُشاهد عاصمة*ليست بالبعيدة عنا . استطاعت ومن خلال ضغط احتجاجات شعبية عارمة . غصت بها ميادينها وشوارعا وساحاتها. من ارغام مؤسسة رائسيه عاجزة وقعيدة . على اعادة النظر في آلية ادارة البلاد . وانتهى ذلك الى اسقاط مؤسسة الرئاسة . بفعل الاحتجاج والضغط الشعبي السلمى . ويرجع ذلك في تقديرى . الى حضور البُعد المعنوى للجغرافية الجزائرية . في ثقافة الجزائريين .

كنت احاول ان اقول . بان كل الملاحظات السلبية . التى قد تكون الهيئة الاممية قد انتبهت لها اتنا تفاعلها مع المعّضل الليبيى . وترى بان لها مردود سلبى على آلية ادارة الدولة الليبية المأمولة . يكون على الهيئة النظراليها بعين الاعتبار . والسعي نحو معالجتها . اتنا مساعدة ومشاركة الليبيين في تأسيس ووضع قواعد دولة المواطنة المأمولة .

ومن هنا . في تقديرى . يكون هذا الجغرافي المحلّى . المسّترشد بالميثاق الأممي . هو الاداة والوسيلة الناجعة . بل والوحيدة . التى عبرها ومن خلالهاتتمكن الهيئة . من تمهيد البيئة الليبية لتكون صالحة لاحتضان الاسس المتينة . لدولة ليبية لا غياب فيها لتغليب مصلحة الوطن ومواطنيه على ما سواه . ولا تعارض في توجهاتها الاساسية مع مواثيق الهيئة الاممية .

وبقول اخر . ان الهيئة الاممية وبحكم مواثيقها لا تستطيع المشاركة في التأسيس لدولة تكون بعيدا . عن نهج المسار الديمقراطى . لأنه الوحيد وحتى اللحظة . الذى يمّتلك الآلية . التى تتيح استشارة الناس ومشاورتهم في من يُدير ويسّير ادارة بلادهم. وذلكعبر صندوق الانتخاب . وهو ايضا من يقف في وجه ممن يتبنى مقولة فرعون ( ما اُريكم الا ما ارى . وما اُهديكم الا سبيل الرشاد ) من خلال القبول بتعدد الآراء . وحرية التعبير الخ . وهذا جيد للحالة الليبية . ولكنّه ليس بكافي . بل يحتاج الى ربطه بالجغرافية الليبية بالتراب الليبيى . لنتمكن عبر هذا الرابط وتفاعله مع الزمن . من تخّليق وبعث وتحّميل الجغرافية الليبية والتراب الليبيىبُعدْ معنوىفي نفوس الناس . وبقول اخر لنجعل الجغرافية والتراب الليبيذات بُعد معنويفي ثقافة اللبيبين . عندها سنشاهد العاصمة الليبية . تحاكى الجزائر العاصمة في تعاطيها مع الشأن الوطنى .

ومن هنا تظهر الحاجة الى استدعاء والتعاطي مع مفردة الاقليم وتفّعيلها . وليس الادارة المحلية . ادارة الاقليم . كوسيلة وليست غاية . كوسيله لربط الانسان بجغرافية بلاده . وبغرض تحّميل الجغرافية بُعد معنوى في ثقافة الناس . لان في ذلك منّفعة ومصلحه لهم . وشاهِدنا على ذلك ومن داخل الجغرافية الليبية . يظهر ساطع وبوضوح في اختلاف تفاعل وتعاطى شرق ليبيا مع الاحداث بالبلاد. عن غيره في جنوبها او غربها . ويرجع هذا الاختلاف – في تقديرى – الى البعد المعنوى . التى تَحَّمِله جغرافية شرق البلاد عند قاطنيها . فبرقة ليس مسمّى اجوف . بل مُسمى مُحمّل بمضامين معنوية . اعطت اقليم شرق البلاد خُطوات مُتقدمة في اتجاه الوطن . على غيره من الجنوبىوالغربى . وذلك لغِيابوضمور هذا البُعد المعنوىعنجغرافية غربالبلاد . و تغّيبه بمحاولات وأدهفي جنوبها.خلال العقود الاربعة المنصرمة . ولهذا يرجع عدم حضور مفردة فزان في حاضر المشهد الليبيى الحالي .

وفى الخاتمة اقول . بان تفعيل هذا التوجه وفى المجّمليتأتى . من خلال افساح هامش واسع من طرف الهيئة الاممية . لمفردة الاقليم في داخل المشّهدعلى غيره من المفردات الاخر . واعتمادها كركيزة اساسية . اتنا تفاعلالهيئة مع الداخل المحلى الليبيى . بهدف جَسّرْ الهوّة ما بين مرحلة اللادولة ومرحلة التأسيس لدولة . فاستدعاء مفردة الاقاليم بمفرداتهومكوناته المتجذّرة في جغرافيته. وليست الطارئة . المظمخة والمعجونة بأديم ثقافته . وليست الوافدة . هى المدماك الاساسى الذى يجب ان تنّحاز وتعول عليه الهيئة . في كنس هذا العبث الذى عصف ويعصف بالبلاد مند عقود طويلة .

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