إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة بحقنا تثبت زيف الحديث عن التفاوض معها

أعلن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على مجموعة كبرى للبتروكيماويات تثبت "زيف" موقف الولايات المتحدة التي أبدت استعدادا للتفاوض مع طهران.

وقال موسوي في بيان صدر غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على "شركة الخليج الفارسي للبتروكيماويات"، إن "أسبوعا واحدا فقط كان كافيا لإثبات زيف مزاعم الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) بالتفاوض مع إيران".

وقال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه يود إحياء المباحثات مع إيران إذا وافقت على التخلي عن الأسلحة النووية، لكنّ طهران رفضت هذا الخيار مطالبة واشنطن بـ"تغيير سلوكها".

واعتبر موسوي العقوبات الجديدة "إرهابا اقتصاديا" واستمرارا "للأعمال العدائية" المستمرة للبيت الأبيض ضد الشعب الإيراني.

وتابع أن "سياسة الضغوط القصوى الأمريكية هي سياسة فاشلة جربها مرارا رؤساؤها السابقون. هذا المسار خاطئ ويمكن للحكومة الأمريكية أن تتأكد من أنها لن تحقق أيا من الأهداف المحددة لهذه السياسة".

ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الذي توصل إليه سلفه باراك اوباما في العام 2015، تواصل الإدارة الأمريكية تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني في إجراءات اغضبت حلفاء واشنطن الأوروبيين. وفرضت أول حزمة من هذه العقوبات في اغسطس ثم اعقبتها باخرى في نوفمبر الفائت. وفي الثامن من أبريل، ادرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران. وهو قرار يعني أن كل من يتعامل مع الحرس الثوري قد يواجه عقوبة السجن في الولايات المتحدة. ومع إعلانه فرض عقوبات ضد شركة الخليج الفارسي للبتروكيماويات، قال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ "هذا الإجراء هو تحذير من أننا سنواصل استهداف المجموعات القابضة والشركات في مجل البتروكيميائيات وأي مجال آخر والتي تقدم دعما ماليا للحرس الثوري". ولفتت وزارة الخزانة إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40 في المئة من إنتاج غيران من البتروكيميائيات وخمسين في المئة من صادرات هذا القطاع.

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