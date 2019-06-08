انقاذ مهاجرين غير شرعيين شمال صبراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل بالقوات البحرية، مساء الجمعة، من إنقاذ قارب خشبي صغير (فلوكة) على متنه 22 مهاجرًا غير شرعي.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، في بيان صادر اليوم، إن الزورق «فزان» تمكن من إنقاذ 22 مهاجرًا غير شرعي، كلهم رجال، في منطقة حقل البوري حوالي 55 ميل شمال صبراتة، مشيرًا إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأكد البيان، نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، مشيرًا إلى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

وقبل يومين، أعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم، إنقاذ 82 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم في البحر المتوسط قبالة شواطئ القره بوللي شمال شرق العاصمة طرابلس.

وقال قاسم، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للقوات البحرية، إنَّ «المهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر، مع تحطم قاربهم وجدوا أنفسهم وسط مياه باردة، لساعات طويلة، وعند إنقاذهم يحتاجون لوجبات ومياه وملابس وأغطية وإسعافات أولية وبشكل سريع وعاجل، وهذا ما لم يتوفر لدى دورياتنا والمفترض أن توفره المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة».

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