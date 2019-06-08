الوضع العسكري بالمنطقة الغربية

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء ادريس مادي عن تقدم وحدات الجيش على أرض الواقع اليوم السبت بعد الضربات الأخيره للسلاح الجوي.

اللواء مادي أكد على أنه تم استنزاف مسلحي المليشيات خلال هذه الفترة وتدمير قوتهم الحقيقية على أرض الواقع.

ويرى أن المليشيات تحاول الآن الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأماكن التي تسيطر عليها للخروج بحل أو حوار سلمي نتيجة استنزافها من قبل القوات المسلحة.

وبشأن الانباء عن محاولة أطراف من المسلحين التواصل مع القوات المسلحة قال اللواء مادي :” من يبحث عن الضمانات والحوار هي مصراتة وذلك عن طريق إتصال قياداتها مع العديد من الأطراف”.

يشار إلى أن تصريحات اللواء مادي تأتي بعد استهداف السلاح الجوي لعدة أهداف اليومين الماضيين بمنطقتي طريق المطار والسواني جنوب طرابلس واستهداف طائرات مسيرة تركية بالقسم العسكري بمطار معيتيقة الدولي.

هذا وقد أعلن اللواء 73 مشاة اليوم بأن القوات المسلحة تتقدم باتجاه جسر السواني بعد تأمين منطقة جسر المطار بالكامل بعد هجوم لوحدات القوات المسلحة مستمر منذ فجر اليوم السبت .

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