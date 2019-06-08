انتهاء موكب عيد ميلاد الملكة إليزابيث بصورة جماعية من شرفة قصر باكينجهام | صور

اختتم الموكب الملكي احتفالاته بعيد الميلاد الرسمي الثالث والتسعين للملكة إليزابيث الثانية، بصورة جماعية لأفراد العائلة الملكية من أعلى شرفات قصر باكينجهام.

وأظهرت الصور التي التقطتها عدسات وكالات الأنباء الدولية ظهور جميع أفراد العائلة الملكية من الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد، فيما غاب عن المشهد الأمير فيليب (97 عاما) زوج الملكة ودوق أدنبرة، الذي تقاعد عن واجباته الرسمية قبل عامين.

وظهرت الملكة في الصورة محاطة بولي العهد الأمير تشارلز وزجته كاميلا دوقة كورنوال، وأبناءها أندرو وإدوارد والأميرة آن، وأحفادها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كامبيردج، والأمير هاري وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسكس، فضلاً عن الجيل الرابع من أطفال الأسرة الملكية البريطانية.

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