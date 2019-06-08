إسبانيا والبرتغال تنويان التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030

بطولة المونديال المقبلة ستقام في 2022 بقطر، ثم تقام النسخة التالية في 2026 في والولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الاتحادان عبر موقعيهما إنهما حصلا على دعم حكومتيهما للتقدم بالملف بعد عدة اجتماعات بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية.

ومن المتوقع أن يشهد ملف البلدين منافسة من ملف مشترك آخر إذ تنوي كلا من الأرجنتين وأوروجواي التقدم لاستضافة الحدث العالمي الأكبر على صعيد كرة القدم.

وكانتا الدولتين الأوروبيتين قد تقدمتا بملف مشترك لاستضافة مونديال 2018 الذي نالت روسيا شرف استضافته.

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