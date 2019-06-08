حالة الطوارئ في مركز سبها الطبي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مركز سبها الطبي في كتاب عاجل له رفع حالة الطوارئ بالمركز بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة الجنوبية ما يستوجب مضاعفة العمل في المركز الذي يعد أكبر وأهم مشافي المنطقة الجنوبية.

المركز طالب العاملين به بضرورة الحضور في أماكن الشغل للعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة والرفع من مستوى الجاهزية لديهم.

ودعا مركز سبها الطبي جميع العاملين إلى التقيد بما جاء في الإعلان المنشور على صفحة المركز الرسمية والمعمم على الموظفين والممهور بتوقيع الدكتور عبدالرحمن بالحسن عريش مدير عام المركز.

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