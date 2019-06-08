تراجع جديد في شعبية المحافظين في ألمانيا يزيد الضغوط على الائتلاف الحاكم

أظهر مسح نشر، اليوم السبت، تراجع نسبة التأييد للمحافظين بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في انخفاض قياسي جديد مقابل تزايد شعبية حزب الخضر المعارض مما يعكس استياء متزايدا من الائتلاف الحاكم.

وتتزايد الشكوك في صمود الائتلاف الحاكم بقيادة ميركل حتى نهاية ولايته الحالية في 2021 لعدة أسباب منها حالة الفوضى التي يشهدها الحزب الديمقراطي الاشتراكي شريك المحافظين في الحكم، ويقول كثير من الخبراء إن احتمالات إجراء انتخابات اتحادية العام المقبل تتزايد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد فورزا أن نسبة التأييد للمحافظين بلغت 24 بالمئة في انخفاض قدره نقطتين مئويتين عن الأسبوع السابق.

وبقيت نسبة التأييد للديمقراطيين الاشتراكيين عند أدنى مستوياتها وهي 12 بالمائة بعد أسبوع من استقالة زعيمة الحزب بسبب ضعف أداء الحزب في الانتخابات المحلية وفي انتخابات البرلمان الأوروبي.

ويريد الكثير من أعضاء الحزب الاستقالة من الحكومة وإعادة ترتيب صفوفهم في المعارضة، وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على نفس النسبة التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وظل حزب الخضر في الصدارة بشعبية بلغت 27 بالمائة مستفيدا من تزايد المخاوف في أنحاء أوروبا من آثار التغير المناخي وهو ما مكنه من الحصول على المركز الثاني في انتخابات البرلمان الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا