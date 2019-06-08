زعيمة حزب ميركل ترفض مطالب بإلغاء العقوبات الاقتصادية على روسيا

رفضت انجريت كرامب كارنباور، زعيمة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مطالب من داخل الحزب بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قالت كرامب-كارنباور، إن " العقوبات الاقتصادية هي رد فعل على السلوك المخالف للقانون الدولي من قبل الحكومة الروسية في شبه جزيرة القرم وفي شرق أوكرانيا".

وأضافت كرامب كارنباور: " ما لم يتغير شيء في السلوك الروسي، فليس هناك مجال لتغير في التعاون الاقتصادي".

كان ميشائيل كرتشمر، رئيس حكومة ولاية سكسونيا والعضو في الحزب المسيحي، طالب أمس الجمعة قبل لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء العقوبات.

وكان قد جرى تطبيق العقوبات على روسيا في عام 2014 بسبب ضم موسكو شبه جزيرة القرم " الأوكرانية "، وتشمل هذه العقوبات حظر تصدير السلاح وحظر الدخول على أكثر من مئة شخص، بالإضافة إلى قيود تجارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا