بالفيديو – روسيا تدهس سان مارينو 9-0 في تصفيات أوروبا محققة أكبر فوز بتاريخها

فوز هو الأكبر في تاريخ منتخب روسيا بعدما تفوق على فوزه السابق على المنافس نفسه، سان مارينو، في 1995 بنتيجة 7-0، والنتيجة ذاتها أمام ليشتنشتاين في 2015.

ألكسندر جولوفين تقدم لروسيا في الدقيقة 25 بتسديدة للكرة في الزاوية القريبة لتغالط الحارس وتسكن الشباك.

وأضاف القائد أرتيم دزيوبا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 31، وعزز فيدور كودرياشوف النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 36.

وأنهى أنطون ميرانتشوك الشوط الأول بتسجيل هدف رابع في الدقيقة 41.

المدير الفني ستانيسلاف تشيرشيسوف أجرى تغييرين في الدقيقتين 60 و72، لتنقلب أحداث المباراة بعدها وترتفع غلة الأهداف.

دزيوبا سجل الهدف الثاني له والخامس لروسيا في الدقيقة 73، وسجل ثالث أهدافه (هاتريك) من متابعة لركلة جزاء أهدرها في الدقيقة 76.

البديل فيدور سمولوف وضع اسمه في قائمة الهدافين بتسجيل هدفين في الدقيقتين 77 و83 وسط استسلام من لاعبي سان مارينو.

وأنهى دزيوبا مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع له والتاسع للدب الروسي في الدقيقة 88 ليزيد أهدافه الدولية إلى 20 هدفا.

وأصبح دزيوبا البالغ عمره 30 عاما والذي سبق له التسجيل في شباك مصر بكأس العالم 2018، على بعد 10 أهداف من معادلة ألكسندر كيرجاكوف الهداف التاريخي لروسيا.

روسيا رفعت رصيدها إلى 6 نقاط لتتصدر المجموعة مؤقتا قبل مباراة بلجيكا أمام كازاخستان يوم السبت.

سقوط سان مارينو في فخ الهزيمة أمام روسيا بتسعة أهداف ليس أسوأ هزيمة في تاريخها، الخسارة من ألمانيا في 2008 بنتيجة 13-0 هي الأكبر. الفريق المتواضع لم يفز بأي مباراة منذ 2004 منذ أسقط ليشتنشتاين بهدف، خسر بعدها 90 مباراة واكتفى بتعادل في تصفيات يورو 2016 أمام إستونيا بدون أهداف.

وفي المجموعة العاشرة أسقطت فنلندا، بفضل ثنائية تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي، منتخب البوسنة والهرسك الذي قاده إدين دجيكو لاعب روما وافتقد لميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس.

وتصدر منتخب أيرلندا الشمالية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالفوز الثالث تواليا على إستونيا بنتيجة 2-1.

أيرلندا الشمالية قلبت تأخرها خارج القواعد لفوز في الدقائق الأخيرة بفضل هدفي كونور واشنطن وجوش ماجينيس في الدقيقتين 77 و80.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا