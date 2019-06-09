مسئولون مكسيكيون يكذبون ترامب: المكسيك لم توافق مطلقا على شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية

قال مسئولون مكسيكيون، أمس السبت، إن بلادهم لم توافق مطلقا على شراء مزيد من المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة ضمن اتفاق توصل إليه الجانبان ليل الجمعة، بشأن أمن الحدود والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك حسبما نقلت، أمسالسبت، وكالة أنباء "بلومبرج" عن ثلاثة مسئولين مكسيكيين، دون الكشف عن هوياتهم.

وأضافت الوكالة، أن تصريحات المسئولين المكسيكيين تتعارض مع ما قاله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بشأن ذلك الاتفاق.

وكان ترامب قال عبر حسابه على تويتر، إن المكسيك وافقت على "البدء فورا في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من مزارعينا الوطنيين العظماء".

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