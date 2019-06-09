بالفيديو – كوريا الجنوبية تطيح بالسنغال وترافق إكوادور إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب

إكوادور بطلة أمريكا الجنوبية تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف في دور الـ8، فيما نجح المنتخب الكوري الجنوبي في التأهل على حساب السنغال بركلات الترجيح.

جوزيه سيفوينتس تقدم للإكوادور بعد مرور نصف ساعة من عمر اللقاء بتسديدة صاروخية من على بُعد 25 ياردة فشل الحارس في التصدي لها.

رد الولايات المتحدة جاء سريعا بعد 6 دقائق بهدف التعادل من تيموتي وايا – ابن الأسطورة جورج وايا – بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد فشل من دفاع الإكوادور في التعامل مع الكرة.

الإثارة استمرت طيلة أحداث الشوط الأول فسجل جون إسبينوزا الهدف الثاني للإكوادور في الدقيقة 43 من متابعة لكرة مرتدة من العارضة.

النتيجة ظلت على حالها في الشوط الثاني لتكتب تأهلا تاريخيا للإكوادور للمربع الذهبي للمرة الأولى.

وفي المباراة الأخيرة من ربع النهائي حسمت ركلات الترجيح تأهل كوريا الجنوبية بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.

الشوط الأول انتهى بتقدم أسود التيرانجا في الدقيقة 37 عن طريق كافين دياني.

الشمشون الكوري عدل النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق لي كانجين من ركلة جزاء تم احتسابها عقب اللجوء لتقنية الفيديو.

إبراهيما نياني تقدم للسنغال في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، لكن رد كوريا جاء قاسيا في الدقيقة الثامنة من الوقت البديل للضائع برأسية من لي جي سول.

ليتم الانتقال لشوطين إضافيين، ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة السادسة من الشوط الأول الإضافي سجل تشو يونج ووك هدف كوريا الجنوبية الثالث.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل للضائع في الشوط الإضافي الثاني خطفت السنغال هدفا قاتلا حافظت به على آمالها بتسديدة أرضية قوية من أمادو سيس.

ركلات الترجيح ابتسمت لكوريا الجنوبية بعدما انتهت بنتيجة 3-2 لتضرب موعدا مع إكوادور في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وتلعب إيطاليا ضد أوكرانيا في المربع الذهبي بعد انتصاريهما على مالي وكولومبيا على الترتيب.

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