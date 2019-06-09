مانشيني ممتعضا بعد الفوز الكبير: لماذا لم نسجل الرابع؟

مانشيني تحدث لقناة “راي سبورت” الإيطالية مبديا استيائه رغم الفوز بنتيجة 3-صفر “لا أعتقد أن هذا أفضل أداء لنا، الشيء الأهم أننا نواصل التحسن لقد قدمنا أداء جيدا منذ الدقيقة الأولى”.

وتابع مدرب إنتر ميلان ومانشستر سيتي السابق متسائلا “الجزء الأهم الآن لماذا لم نسجل الهدف الرابع في الشوط الثاني؟ كان لابد أن نضغط بشكل أكبر، لقد تراجعنا وكان لابد من استغلال الفرص”.

وأكمل “لقد كنا قريبين من استقبال أهداف إذ حاولت اليونان التسجيل عدة مرات من كرات مرتدة”.

وعن سبب تفضيله إشراك أندريا بيلوتي ولورينزو إنسيني بدلا من فابيو كوالياريلا وفيدريكو بيرنارديسكي أوضح “ليس من السهل الاختيار لكن إينسيني بدا في حالة جيدة وترك كوالياريلا وبيرنارديسكي ليس سهلا لكن نحن نعتقد أن هذا أفضل شيء قمنا به”.

وأتم “لايزال لدينا عملا كبيرا، دوري الأمم الأوروبية لم تكن سيئة إذ كنا ننافس حتى الجولة الأخيرة”.

وتتصدر إيطاليا المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط وتستضيف البوسنة والهرسك في الحادي عشر من يونيو المقبل بالجولة الرابعة من تصفيات يورو 2020.

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