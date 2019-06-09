ديشامب بعد السقوط في تركيا: صفعة جيدة.. لا يوجد أي إيجابيات

وسقط أبطال العالم في فخ الخسارة الثانية منذ التتويج بلقب كأس العالم 2018 خارج القواعد بثنائية نظيفة جاءت في الشوط الأول أمام تركيا. ()

الفرنسي تحدث لشبكة “TF1” الفرنسية عقب الخسارة قائلا: “عندما يكون الأداء الجماعي مثل هذا، لا يوجد شيء إيجابي يتم تذكره”.

وتابع “لم نلعب المباراة كفريق مثلما فعلوا، لم نكن حاضرين، إذا لم نلعب بأي أفكار حتى لو كنا أبطال العالم هذا ما يحدث”.

وأكمل مدرب مارسيليا ويوفنتوس السابق “لقد تلقينا صفعة جيدة وسوف نحلل هذا، لا يوجد شيء آخر لقوله، أهنئ تركيا وعلينا العودة لقواعدنا”.

تركيا تقدم أداء مميزا منذ تولي شينول جونوش المهمة إذ حققت الفوز في 5 مباريات تحت قيادته عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2018.

لتتصدر تركيا على حساب فرنسا وإيسلندا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط ودون تلقى أي هدف بفارق 3 نقاط عن منافسيها.

أبطال العالم يحلوّن ضيفا ثقيلا على أندورا في الجولة الرابعة فيما تلتقي تركيا مع إيسلندا.

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