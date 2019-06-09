معيتيق: قوات حفتر لن تدخل العاصمة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

قال عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق بأنه ينفي الاتهامات التي توجهها لهم القوات المسلحة بشأن وجود إرهابيين يقاتلون في صف القوات الموالية لحكومة الوفاق وينتمون لتنظيم داعش الإرهابي حسب زعمه.

معيتيق إعتبر خلال مقابلة خاصة مع قناة “الحرة” خلال اليومين الماضيين ان ماوصفه “بهجوم حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) سيجعل من تحرك داعش أكثر فاعلية عندما يقوم بمهاجمة القوات نفسها التي طردت داعش من سرت حسب قوله.

وقال إن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) لا تستطيع ولن تستطيع دخول طرابلس وهو ما ثبت من خلال المعارك المستمرة حتى الآن حسب زعمه ، مدعياً بأن سبب عدم دخول القوات المسلحة إلى العاصمة لأنها غير مرحب بها في طرابلس والمنطقة الغربية، وأن ما وصفها بـ”محاولة الهجوم على طرابلس” كانت لعرقلة أي حل سياسي.

وزعم عضو الرئاسي عن مدينة مصراتة بأن القوات المسلحة تضرب أهداف مدنية قائلاً :”في يوم واحد قصف مطار معيتيقة الدولي وكذلك مستشفى ومدرسة، نحن حكومة معترف بها دولياً أكيد هناك دعم لكنه لا يرقى للدعم وليس مساوياً للدعم الذي يحصل عليه الطرف غير الشرعي من دول عديدة”.

أما حول القبول بالعودة للحوار مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قال إن حكومة الوفاق ليست الطرف المعتدي بل إن دولًا عديدة ومنها فرنسا وإيطاليا طالبتا “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) بإيقاف الهجوم على طرابلس لكنه رفض حتى الحديث عن إيقاف للعمليات ولذا حكومة الوفاق تدافع عن العاصمة وليس الطرف المعتدي حسب تعبيره.

يشار إلى أن القوات المسلحة قد تمكنت من دخول العاصمة طرابلس فعلا شهر ابريل الماضي حيث تتمركز القوات المسلحة في مناطق قصر بن غشير ومطار طرابلس العالمي ومنطقة عين زارة ووادي الربيع جنوب المدينة وتخوض معارك عنيفة مع مسلحي الوفاق خلال تقدمها إلى وسط العاصمة.

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