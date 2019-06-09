قصف عشوائي على منطقة قصر بن غشير

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن تشكيلات مسلحة تابعة للوفاق قصفت بشكل عشوائي منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة.

وأضاف المركز – في بيان- أن “أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي سارعت بفبركة الأخبار ليتبرأوا من أفعالهم الإجرامية والتي يسعون من خلالها للتضليل والكذب على حساب حياة الأبرياء الآمنين”.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس، مطالبا بزيادة الدعم المقدم للنازحين جراء المواجهات في ضواحي العاصمة الليبية.

وتستمر المواجهات المسلحة بشكل متقطع في ضواحي العاصمة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات الجيش الوطني الليبي وتشكيلات مسلحة في طرابلس.

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