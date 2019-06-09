الرئيس الفلبيني يأمر باعتقالات على خلفية فضيحة تتعلق بغسل الكلى

أمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بالقبض على أولئك المتورطين في فضيحة تتعلق بعمليات غسل الكلى، والتي تم من خلالها الاحتيال على الشركة الفلبينية للتأمين الصحي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" اليوم الأحد، أن الرئيس الفلبيني يعتزم أيضا إعادة تنظيم شركة التأمين الحكومية بعد أن خسرت أكثر من 150 مليار بيزو (89. 2 مليار دولار) بسبب مطالبات وهمية وسوء استغلال.

وقال دوتيرتي أمس، في مقابلة مع برنامج تليفزيوني لحليفه أبولو كيبولوي مؤسس جمعية "مملكة المسيح عيسى": "سوف أتابع هذا حقا … أصدر أوامر لمكتب التحقيقات الوطني" لتولي الأمر وبدء الاعتقالات.

وقال دوتيرتي إن الخسائر الناتجة عن فضيحة غسل الكلى والمطالبات الاحتيالية الأخرى "غير مقبولة على الإطلاق"، ولابد من مقاضاة المتورطين.

ويرغب دوتيرتي في أن يجري المكتب تحقيقات مع مالكي شركة " WellMed Dialysis & Laboratory Center" وموظفيها ومع المستشفيات التي تعمل معها والتي سمحت للعيادات بمواصلة مطالبة شركة التأمين " PhilHealth" بتكاليف عمليات غسل كلى لمرضى توفوا بالفعل. وأشار دوتيرتي إلى أنه في حين أنه ليس هناك دليل حتى الآن، ينبغي على المحققين البحث وراء الموظفين الحكوميين الذين يحتمل أنهم تورطوا في الفضيحة. وقال دوتيرتي إنه يفكر في إعادة تنظيم " PhilHealth" وإدخال نظم جديدة للمحاسبة والإدارة تمنح الشركة ضوابط وتوازنات لرصد ومنع المطالبات الطبية الاحتيالية.

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