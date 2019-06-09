بوخمادة: دوريات من اجدابيا إلى مدخل سرت الشرقي

ايوان ليبيا – وكالات :

كلفت قيادة الجيش القوات الخاصة الصاعقة بمهام تأمين منطقة الهلال النفطي والتي تصدر أغلب النفط الذي ننتجه حقول النفط في ليبيا.

آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة قال أمس السبت إن قواته كلفت صحبة وحدات أخرى من الجيش بالتمركز في منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا وأن تسير دوريات ما بين مدينة أجدابيا ومدخل سرت الشرقي.

وأشار إلى أن القوات مكلفة بصد أي هجوم محتمل على الحقول النفطية من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون بالإضافة إلى تسيير دوريات صحراوية بشكل مستمر.

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