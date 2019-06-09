السلطان قابوس يواصل زياراته لمحافظات وولايات سلطنة عُمان

يواصل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان زياراته لمحافظات السلطنة والتي تعكس الاهتمام بتحقيق المساواة والعدالة الجغرافية بين مختلف الولايات.

وعلي مدار سنوات يشارك السلطان قابوس أبناء الشعب العماني الشقيق احتفالاتهم وفرحتهم في الأعياد وسائر المناسبات الدينية والوطنية ، علي امتداد خريطة السلطنة.

ووصل إلى محافظة شمال الباطنة مع حلول عيد الفطر ، وكذلك في فترة استعداد أبناء الشعب العماني الشقيق للاحتفال فى الثالث والعشرين من يوليو بيوم النهضة الذى يتوج هذا العام إنجازات نحو خمسة عقود منذ توليه مقاليد الحكم.

ونظم أبناء الولاية احتفالا شعبيا أمام قلعة صحار التاريخية شهده كبار المسئولين من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية وجمهور غفير من المواطنين.

وقد تضمن برنامج حافل شمل العديد من الفعاليات وعروض ولوحات الفنون التقليدية وأهازيجها.

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