تقارير – مبابي أبلغ زيدان أن حلمه هو اللعب لريال مدريد

ويفكر ريال مدريد حاليا في طريقة يقنع من خلالها باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي، وفي حالة تمكنه من ذلك سيضطر لدفع مبلغ كبير للغاية.

ويرغب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الحصول على خدمات كيليان مبابي، لكن في نفس الوقت لا يرغب في تدمير العلاقات مع باريس سان جيرمان في تلك العملية.

وكان موقع “إي بي سي” الإسباني قد قال في وقت سابق إن مبابي قد سئم الوضع في باريس سان جيرمان وهيمنة نيمار على غرفة الملابس ما دفعه ليعلن عن نيته الرحيل علانية.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي قد مل وضع نيمار وقوته في باريس سان جيرمان، بجانب شعار البرازيلي “إما معي أو ضدي”، خاصة مع تركيز النادي الفرنسي على نيمار وقوته ومنحه كل ما يريده، بجانب رغبة النجم الفرنسي الشاب بأن يصبح قائد الفريق.

ويرى مبابي صاحب الـ20 عاما أنه الأحق بقيادة باريس سان جيرمان خاصة وأنه كان متواجدا في فترة حيوية من الموسم خلال آخر عامين عكس نيمار الذي أصيب خلالهما وغاب عن المراحل الحاسمة.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارا مع أحقية الشراء في نهاية المدة، لينضم إلى النادي الفرنسي بمبلغ 135 مليون يورو، وضمت كتيبة حديقة الأمراء نيمار في 2017 بمبلغ 222 مليون يورو ليكون اللاعب الأغلى في التاريخ.

مبابي شارك خلال الموسم المنصرم في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 39 هدفا وصنع 17 آخرين.

وانفجر مبابي في كأس العالم 2018 وسجل 4 أهداف ليقود منتخب الديوك للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وجاء مبابي رابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان.

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