وصول سيارات مُستوردة الى ميناء مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل ميناء مدينة مصراتة يوم أمس السبت سفينة السيارات “سيا هيلنس” على متنها 3660 سيارة مستوردة جلها من السوق الكورية.

وتعد هيلانس السفينة الثانية التي تصل الميناء خلال 24 ساعة بحسب البيانات المنشور من إدارة الميناء.

وكان قد استقبل ميناء مصراتة قبل يومين السفينة “تيبان” وعلى متنها 3913 سيارة مستوردة أيضا من السوق الكورية قادمة لحساب لتجار سيارات مستعملة.

وكان ميناء مصراتة قد سجل في شهر إبريل الماضي دخول قرابة 19 ألف سيارة مستوردة من السوق الكورية والأوروبية.

وبحسب بيانات إدارة الميناء فإن باخرة واحدة للسفن دخلت ميناء مصراتة في شهر مايو الماضي وعلى متنها 2644 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

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