بنجلاديش تتهم ميانمار بعدم الرغبة في إعادة الروهينجا إلى ديارهم

قالت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد اليوم الأحد إن ميانمار غير مستعدة لاستعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين فروا من حملة عسكرية عنيفة في دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية في عام 2017.

وأضافت الشيخة حسينة في مؤتمر صحفي عقدته في داكا حول نتائج زياراتها الرسمية الأخيرة إلى اليابان والمملكة العربية السعودية وفنلندا: "المشكلة الرئيسية تتمثل في ميانمار لأن [حكومة ميانمار] لا ترغب في إعادة شعبها إلى الوطن".

وذكرت الشيخة حسينة أنها حشدت الدعم لعودة كريمة لمسلمي الروهينجا المضطهدين.

وقالت "لقد تحدثنا مع الهند والصين واليابان حول هذه المسألة وقالوا بشكل لا لبس فيه أنه يتعين على ميانمار أن تستعيد / مسلمى / الروهينجا" ، مضيفة أنها ستناقش الأزمة مع الزعيم الصيني شي جين بينج الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن تزور الشيخة حسينة الصين في يوليو المقبل .

وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمى الروهينجا طردوا من ديارهم في ولاية راخين الواقعة بشمالى ميانمار، ومن بين هؤلاء قام ما يقرب من 750 ألف شخص بعبور الحدود بعد أن شن جيش ميانمار حملة صارمة على هذه الأقلية في أغسطس 2017.

ووقعت بنجلاديش وميانمار اتفاقًا لعودة اللاجئين في نوفمبر 2017 ، بعد شهرين من بدء الهجرة الجماعية للروهينجا فى أعقاب حملة الإجراءات العسكرية العنيفة .



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