بالفيديو – البرتغال بطلة أولى لدوري الأمم الأوروبية.. وعقدة النهائيات تتواصل مع هولندا

جونسالو جيديش سجل هدف بلاده الوحيد، ليُبقي البرتغال على منصة التتويجات القارية، بعد أن فازت بلقب يورو 2016.

البرتغال احتاجت إلى 56 عاما حتى تفوز بلقب اليورو، لكنها لم تحت إلى أكثر من محاولة واحدة لخطف لقب دوري الأمم الأوروبية.

القائد كريستيانو رونالدو الذي سيتشرف برفع كأس دولية جديدة، ساهم في تخطي سويسرا بالدور نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يتكفل زميله جيديش بالمهمة في مواجهة هولندا.

وكانت إنجلترا قد حسمت المركز الثالث في وقت مبكر من اليوم الأحد، بفوزها على سويسرا 6-5 بركلات الترجيح.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص الخطيرة، لكن ياسبر سيليسن اضطر إلى رد فعل صحيح حتى يتصدى لتسديدة برونو فيرنانديش في الدقيقة 30.

الظهور الأول للنجم رونالدو جاء في الدقيقة التالية بعد تنفيذ الركلة الركنية، بضربة رأسية استقرت في يد سيليسن.

قبل أن يفك جيديش الاشتباك في الشوط الثاني، بالدقيقة 60، ويفتتح التسجيل بتسديدة لم يقدر سيليسن على إبعادها، بعد فاصل مهاري رائع لـ بيرناردو سيلفا الذي أعطى التمريرة الحاسمة.

هولندا حاولت تدارك الموقف سريع، فأطلق ممفيس ديباي رأسية قوية في الدقيقة 65، تصدى لها الخبير روي باتريسيو على مرتين.

رونالدو حاول قتل المباراة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 89، لكن تسديدته لم تكن بدقة سابقتها في مباراة نصف النهائي أمام سويسرا، ومرت بعيدة عن المرمى.

الدقائق التالية لم تشهد جديدا، لتعلن صافرة الحكم الإسباني أونديانو ماينكو عن تتويج البرتغال بالبطولة، ونهاية مسيرته التحكيمية الطويلة.

هولندا من جانبها واصلت الحظ العاثر في المباريات النهائية، فبعد خسارتها نهائي كأس العالم 1974، و1978، و2010، سقطت في نهائي النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.



















































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