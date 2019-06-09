مسئول بالبيت الأبيض يطالب تأجيل الحظر على هواوي

يسعى القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض راسيل تي فوت إلى تأجيل تنفيذ بنود رئيسية من قانون يقيد عمل الحكومة الأمريكية مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي، حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الاتصالات في خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف إبعاد شركة هواوي الصينية عن السوق الأمريكية

وقررت الإدارة الأمريكية فرض حظر على تزويد شركة "هواوي" الصينية بأي منتجات أمريكية سواء كانت رقائق أو مكونات تصنيع أو تطبيقات وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، غير أنها قررت في وقت لاحق تأجيل تنفيذ القرار لمدة 90 يوما.

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