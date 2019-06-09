مصرع شخص إثر انهيار رافعة على مبنى سكني في تكساس

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخرون بعد انهيار رافعة واصطدامها ببناية سكنية، أمس الأحد، وسط عواصف رعدية شديدة في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

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