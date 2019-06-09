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مصرع شخص إثر انهيار رافعة على مبنى سكني في تكساس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخرون بعد انهيار رافعة واصطدامها ببناية سكنية، أمس الأحد، وسط عواصف رعدية شديدة في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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