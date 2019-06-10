المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون يعتزم خفض الضرائب على الدخل

ذكرت صحيفة تلجراف، أن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، يعتزم خفض الضرائب على الدخل بالنسبة لبعض الموظفين من خلال رفع الحد الأدنى لواحدة من أعلى معدلات الضرائب في البلاد.

وذكرت الصحيفة، التي يكتب جونسون بها عمودا أسبوعيا، أنه سيرفع الحد الذي يبدأ عنده الموظفون في دفع ضريبة دخل نسبتها 40% إلى 80 ألف جنيه استرليني (101824 دولارا) من 50 ألف جنيه استرليني.

وستتكلف هذه الخطوة نحو 9.6 مليار جنيه استرليني (12.2 مليار دولار) سنويا وستُمول من خلال الأموال المخصصة في الموازنة الحالية للتعامل مع تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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