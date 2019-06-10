المحكمة العليا في نيوزيلندا تنظر في قضية تسليم كيم دوتكوم

يبدو أن الملحمة القانونية الطويلة المتعلقة بتسليم قطب الإنترنت السابق كيم دوتكوم تقترب من فصلها الأخير، وذلك مع بداية عقد المحكمة العليا في نيوزيلندا لجلسات استماع للنظر في استئناف على مدى خمسة أيام تبدأ من اليوم الإثنين.

يشار إلى أنه في ديسمبر من عام 2015 ، قضت محكمة مقاطعة أوكلاند بأن دوتكوم، مؤسس خدمة مشاركة الملفات "ميجاآبلود"، وزملاءه كانوا مؤهلين للتسليم إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية تتضمن التآمر لارتكاب أعمال ابتزاز وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني.

وأيدت المحكمة العليا في البلاد القرار في فبراير من عام 2017 ومحكمة الاستئناف في يونيو من عام 2018.

وعلى أي حال لو وجدت المحكمة العليا أن دوتكوم وشركاءه و"ماتياس أورتمان" و"فين باتاتو" و"برام فان دير كولك" مؤهلين للتسليم، فإن القرار النهائي لا يزال بيد وزير العدل النيوزيلندي.

وكتب دوتكوم عبر صفحته على موقع تويتر، اليوم الإثنين، "في عام 2005، قمتُ بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يسمح للناس بتحميل الملفات إلى السحاب الإلكتروني". وأضاف "أنه في الوقت الذي كان فيه من الممكن فقط إرفاق ملفات صغيرة عبر رسائل البريد الإلكتروني.. سمح موقع ميجا آبلود للمستخدمين بإرسال رابط الملف عبر البريد الإلكتروني.. هذا كل شيء". وتابع "في عام 2019، تقرر المحكمة العليا في نيوزيلندا ما إذا كان ينبغي تسليمي بسبب هذه "الجريمة". ويقيم قطب التكنولوجيا، المولود باسم كيم شميتز في مدينة كيل بألمانيا، في نيوزيلندا منذ عام 2010. وحقق موقعه (ميجاآبلود) عبر الإنترنت الملايين من الإعلانات والاشتراكات المتميزة. وفي ذروة نشاطه، كان ميجاآبلود هو الموقع الثالث عشر الأكثر شعبية على الإنترنت وشكل 4% من إجمالي عدد الزيارات عبر الإنترنت. وقد يواجه دوتكوم وزملاؤه السابقين عقوبة السجن لعقود إذا ما تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة وتمت إدانتهم. ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع حتى يوم الجمعة المقبل.

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