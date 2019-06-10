الأوضاع العسكرية بطرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

تباين الموقف الأمني في محاور القتال في ضواحي طرابلس، الأحد، حيث ساد الهدوء الحذر في العزيزية في حين تواصل القوات التابعة لحكومة الوفاق السيطرة على المدينة.

وكان الحال ذاته في محور الهيرة وسط سيطرة تامة لقوات الجيش الوطني على المنطقة، في حين شهدت الطويشة والرملة مناوشات واشتباكات متقطعة من حين إلى آخر.

و اندلاعت اشتباكات متقطعة منذ الصباح في محور المطار، وسط مشاركة المدفعية من حين إلى آخر.

وبشأن أوضاع الخدمات، تواصلت لليوم الخامس على التوالي انقطاع خدمات اتصالات شبكة ليبيانا في مناطق العزيزية والساعدية وجامع الثوغار حتى كوبري الزهراء والعامرية، إضافة إلى أجزاء كبيرة من مدينة السواني مع تذبدب خدمات شبكة المدار وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

واستمرت قوات الوفاق بإغلاق جميع الطرق الفرعية والرئيسية حتى الزراعية، حيث تم إغلاق الإشارة الضوئية الكريمية وكل مداخل بلدية السواني بن ادم، بالإضافة إلى إغلاق كامل مداخل الساعدية والعزيزية وجامع الثوغار بسواتر ترابية.

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