معيتيق: الأفريكوم هو الداعم الرئيسي لنا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أن أعضاء بالكونجرس الأمريكي قاموا بالتوقيع على ورقة لتقديمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل إيقاف العمليات العسكرية في ليبيا.

وأوضح خلال مقابلة أجراها مع فضائية “الحرة” الأمريكية، أنه التقى خلال زيارته إلى واشنطن بعدد من المسؤولين في بالخارجية الأمريكية ومجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ لاطلاعهم على تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن حضوره للولايات المتحدة تم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، وأن فائز السراج هو المسؤول الأول في ليبيا.

وأكد معيتيق، على أن وجود داعش داخل مدينة طرابلس، أمر بعيد كل البعد عن حكومة الوفاق، موضحًا أن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، لديهم من القوة والإرادة ما يستطيعون الدفاع بهما عن طرابلس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات التي اسمها “قوات حفتر” ، لا ولن تستطيع دخول العاصمة.

وحول إسقاط الطائرة التركية، قال معيتيق أنه لم يطلع على التقرير الذي يشير إلى هذا الأمر، ولا يعلم شيئًا عن ذلك، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قوات الوفاق لا تستطيع مقاومة ما وصفه بـ “العدوان على العاصمة” بدون وجود داعمين ومساندين لها، معلنا أن حكومته تتلقى دعمًا من أمريكا وأن “الأفريكوم” هو الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق.

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