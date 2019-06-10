إخلاء متنزهين ترفيهيين في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد حريق غابات

قالت السلطات الأمريكية، إن حريق غابات نشب في جنوب ولاية كاليفورنيا؛ أدى إلى إخلاء متنزهين ترفيهيين أمس الأحد، لكن لم تتعرض أي منازل للخطر كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

ووفقا لإخطار من إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس انجليس فقد اندلع الحريق في منطقة فالينسيا بمقاطعة سانتا كلاريتا على بعد نحو 56 كيلومترا شمال غربي لوس انجليس والتهم نحو 40 فدانا من الحشائش على طول نهر سانتا كلارا.

وتمكن أفراد الإطفاء من تحجيم الحريق لعدة ساعات وشكلوا خطوط احتواء حول 20% من قطره.

وقال أوليج بوليسكي، قائد شرطة المقاطعة، إن المنازل و المباني التجارية في المنطقة التي لا يسكنها عدد كبير من الناس ليست في خطر بسبب الحريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا