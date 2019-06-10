معلومات عن مذبحة السبت الأسود ببنغازي

6) زاد من حدة الاحتقان بيان صدر عن قيادة أركان الجيش حينها بالعاصمة طرابلس تلاه الناطق باسم رئاسة الأركان العقيد علي الشيخي، وصف الاعتداء على مقر درع ليبيا ”بالأمر الخطير“، حيثُ أكَّد أن درع ”ليبيا 1“ قوة احتياطية تابعة للجيش.ونفى هذا البيان قرارًا سابقًا من رئيس الأركان العامة بشأن تسليم مقرات الدروع لوحدات الجيش، ينص على تسليم ”مقر درع ليبيا 1“ إلى القوات الخاصة الصاعقة، ومقر درع ”ليبيا 2“ إلى كتيبة المُشاة البحرية، ومقر درع ليبيا إلى قوات الدفاع الجوي، ومقر درع ”ليبيا 10“ إلى الكتيبة 404 سلاح جوي.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
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