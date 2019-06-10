نيجيرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان العراق

أدى نيجيرفان بارزاني اليوم الإثنين اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان العراق.

وحضر المراسم، عدد كبير من المسئولين العراقيين، وفي مقدمتهم الرئيس العراقي برهم صالح. كما شارك في المراسم عدد من الضيوف الأجانب.

وفي كلمة خلال مراسم التنصيب، قال الرئيس العراقي :"نيجيرفان بارزاني يتمتع بخبرة في الحكم والعلاقات الدبلوماسية ونأمل أن يكون له دور فعال في توطيد العلاقات بين بغداد وأربيل".

وكان برلمان الإقليم انتخب بارزاني نهاية الشهر الماضي لتولي المنصب.

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