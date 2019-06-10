الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قلق من التوترات المتزايدة بشأن برنامج إيران النووي

أعرب يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ودعا إلى الحوار لتخفيفها.

وقال أمانو في خطاب ألقاه "أنا قلق بشأن التوترات المتزايدة بشأن المسألة النووية الإيرانية". وأضاف "آمل أن يتم التوصل لسبل لتقليل التوترات الحالية من خلال الحوار".

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