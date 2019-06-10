استشهاد مسعف فلسطيني أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة الشهر الماضي

استشهد مسعف فلسطيني اليوم الإثنين متأثرا بإصابة كان أصيب بها قبل أكثر من شهر برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ضابط إسعاف 36 عاما توفى متأثرا بإصابته التي وقعت في الثالث من مايو الماضي خلال عمله ضمن مسيرات العودة شمال قطاع غزة.

وكان المسعف أصيب برصاص معدني مغلف بالمطاط بالأنف ما أدى إلى كسور بالجمجمة، توفي على أثرها اليوم خلال تلقيه العلاج في مشفى في الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويرتفع بذلك إلى 307 شهداء، بينهم أربعة مسعفين، من عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس 2018، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

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