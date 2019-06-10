ترامب يؤكد أن هناك اجتماعا مقررا مع نظيره الصيني على هامش قمة العشرين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينج مقرر خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية الشهر الحالي، محذرا من أنه سيفرض رسوما جديدة في حال لم ينعقد.

وردا على سؤال لشبكة سي.إن.بي.سي التليفزيونية بشأن ما إذا كان عدم حضور شي إلى القمة المقررة في اليابان سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة ضخمة، قال ترامب "نعم سيؤدي إلى ذلك".

لكنه تدارك أن اللقاء "تقرر" و"أعتقد أنه سيذهب".

وأضاف "أعتقد أنه سيحضر، لم أسمع عكس ذلك. من المتوقع أن نجتمع".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "لا معلومات حاليا" لديه عن محادثات بين ترامب وشي. وكان الرئيس الأمريكي الذي يدين باستمرار الفائض في الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين، فرض العام الماضي رسوما جمركية عقابية على العديد من السلع الصينية. وكانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تعثرت الشهر الماضي حيث قالت واشنطن ان بكين انسحبت منها في اللحظة الأخيرة فيما قالت بكين إنها مستعدة لمعركة طويلة. وستعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا في 28 و29 يونيو.

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