أنشيلوتي يختار الأفضل والأسوأ وسبب تراجع نابولي.. ولماذا جالياني

أجرى المدير الفني الحالي لنابولي حوارا مع “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية احتفالا بعيد ميلاده الـ 60.

المدير الفني السابق ليوفنتوس وميلان وريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان اختار أفضل وأسوأ المباريات التي أدارها فنيا في مسيرته قائلا: “أهم المباريات التي خضتها في دوري أبطال أوروبا مع ميلان بالفوز على مانشستر يونايتد في 2007 دوري أبطال أوروبا 2005 أمام ليفربول”.

وعن نهائي أسطنبول عام 2005 الذي شهد الخسارة أمام ليفربول استعاد قائلا “لقد كنا رائعين في الشوط الأول، ثم فقدنا وحدتنا بعد الاستراحة حتى عندما كانت النتيجة 3-3 أهدرنا العديد من الفرص للفوز”.

واختار أنشيلوتي قائمة من أبرز المباريات السلبية له في مسيرته “مباراة بولونيا أمام ميلان في موسمي الأول، لعبنا بشكل سيء وجعلنا نخاطر بفقدان مقعد دوري الأبطال، لقد حطمت غرفة الملابس”.

“مباراة إيفيان في كأس فرنسا مع باريس سان جيرمان لقد كنت غاضبا من ماركو فيراتي الذي تعرض للطرد، لقد ألقيت بعض الأشياء التي أصابت رأس زلاتان إبراهيموفيتش ليسألني إذا كنت غاضبا منه فقلت له لا من شخص آخر”.

وأكمل “الـ 20 دقيقة الأولى أمام أرسنال مع نابولي في الدوري الأوروبي بلندن الموسم الحالي كانت غير مقبولة”.

واختار الإيطالي أفضل مدير رياضي عمل معه “جالياني الأفضل لقد خضنا العديد من النقاشات الحادة معا لكنه رجل ساعدني كثيرا في تجربتي مع ميلان أعطاني الحماية والتركيز، كمدرب جالياني هو المدير المثالي لا يستطيع أحد اللحاق به”.

وعن تجربته مع نابولي الموسم المنصرم والتغييرات التي أجراها “الموسم الأول انتقالي لقد أعدنا السهم للخلف والآن نستعد للانطلاق، خطة 4-4-2 تعطيك تغطية أفضل خاصة في الدفاع عندما تتحرك للهجوم نستخدم خطط 3-1-5-1 أو 2-3-4-1”.

وأكمل “مشكلة خطة 4-4-3 أنك لا تستطيع الهجوم من العمق حتى المهاجم يجد نفسه وحيدا وسط أثنين من المدافعين”.

وفسّر أسباب تراجع البارتينوبي “الفريق كان جيد حتى ديسمبر وإذا لم نخسر من ليفربول في دور المجموعات كنا سنتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف “عقب فترة الراحة الشتوية فقدنا بعض القوة والتي استعدناها في الجزء الأخير من الموسم، كما افتقدنا راؤول ألبيول بسبب الإصابة الطويلة التي تعرض لها”.

وتابع “كرة القدم تتغير بشكل مستمر لا تتوقف وإلا ستعود للخلف، العام الحالي قمنا بأشياء جديدة مثل بناء اللعب من الخلف بـ3 مدافعين ولدي طاقم عمل شاب يجعلني مُطلّع على كل ما هو جديد”.

وأتم “هذا الطاقم يتضمن ابني دافيدي، أنه الصوت المُعارض دائما ربما لأنه الأقرب لي، استمع للجميع ثم أضع قرارتي”.

أنشيلوتي خلال مسيرته التدريبية حقق 30 لقبا أهمها 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا 2 مع ميلان ولقب مع ريال مدريد، كما حقق لقب الدوري في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا.

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